Российские танкисты показали, насколько тяжелым был бой за Георгиевку в ДНР

Экипаж танка Т-72ВЗМ ВС РФ рассказал, с чем ему пришлось столкнуться в ходе боевых действий за населенный пункт Георгиевка в ДНР.

Танкисты 150-й гвардейской бригады «Южной» группировки войск, после того как освободили поселок, видимо, не до конца осознали, насколько сильно им повезло в ходе недавних боев. Но следы ударов противника говорят сами за себя.

Минометный снаряд пробил броню, дроны-камикадзе, как стервятники, истрепали всю нештатную защиту. По боевой машине даже били противотанковой управляемой ракетой, но она прошла по касательной.

Массивные стальные катки трала едва уцелели от многочисленных разрывов противотанковых мин. Противник усеял ими все подходы к Георгиевке. Несмотря на трудности, наши танкисты не только заскочили в поселок, но и ударили по противнику прямой наводкой. Израсходовали весь боекомплект.

«Машина для меня - живой организм. Когда я с ней, друг друга чувствуем, и она меня выручает и спасает. Сегодня была очень тяжелая задача, и досталось ей сильно, но она спасла и меня, и экипаж», - рассказал механик-водитель танка с позывным Зубр.

Сотни метров до противника - это их обычная дистанция. Говорят, что по-другому работать еще не приходилось. Всегда на острие.

«Опыта в боях набрались, работаем. Выехали... сориентировались, навелись, отработали по противнику, поставленную задачу выполнили, вернулись живые и здоровые», - рассказал наводчик-оператор танка с позывным Гора.

Несмотря на серьезные внешние повреждения, танк в техническом плане полностью исправен. Экипаж выдвинулся на запасную позицию, где будет произведен небольшой ремонт, и боевая машина вернется к работе.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.