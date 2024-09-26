Моряки РФ и Китая отработали задачи по ПВО в Охотском море в рамках учений

Российские и китайские моряки приняли участие в проходивших в Охотском море военно-морских учениях «Бэйбу/Взаимодействие - 2024». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Отмечается, что совместный отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) и ВМС Китая отработал также маневрирование и построение походного ордера а также задачи по противовоздушной обороне. Воздушную опасность обозначали палубные вертолёты Ка-27, а также противолодочные самолёты Ил-38 морской авиации ТОФ.

«В соответствии с планом учения корабли российско-китайского отряда встали на рейд у побережья острова Сахалин, где выполнили мероприятия по организации охраны и обороны отряда кораблей на незащищенном рейде. Экипажи отработали противодиверсионное обеспечение, а также провели тренировки по отражению нападения группы безэкипажных катеров условного противника», - уточняется в заявлении оборонного ведомства.

В Минобороны РФ уточнили, что в маневрах от России приняли участие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц», «МПК-82» и «МПК-107», а также малый ракетный корабль «Смерч». От военно-морских сил НОАК задействованы эсминцы «Синин» и «Уси», фрегат «Линь И», а также корабль комплексного снабжения «Тайху».

Ранее сообщалось, что военные корабли России и Китая вышли в Охотское море для участия в учениях.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.