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Моряки РФ и Китая отработали задачи по ПВО в Охотском море в рамках учений

Воздушную опасность обозначала морская авиация ТОФ.
2024-09-26 06:37:54
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Российские и китайские моряки приняли участие в проходивших в Охотском море военно-морских учениях «Бэйбу/Взаимодействие - 2024». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Отмечается, что совместный отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) и ВМС Китая отработал также маневрирование и построение походного ордера а также задачи по противовоздушной обороне. Воздушную опасность обозначали палубные вертолёты Ка-27, а также противолодочные самолёты Ил-38 морской авиации ТОФ.

«В соответствии с планом учения корабли российско-китайского отряда встали на рейд у побережья острова Сахалин, где выполнили мероприятия по организации охраны и обороны отряда кораблей на незащищенном рейде. Экипажи отработали противодиверсионное обеспечение, а также провели тренировки по отражению нападения группы безэкипажных катеров условного противника», - уточняется в заявлении оборонного ведомства.

В Минобороны РФ уточнили, что в маневрах от России приняли участие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц», «МПК-82» и «МПК-107», а также малый ракетный корабль «Смерч». От военно-морских сил НОАК задействованы эсминцы «Синин» и «Уси», фрегат «Линь И», а также корабль комплексного снабжения «Тайху».

Ранее сообщалось, что военные корабли России и Китая вышли в Охотское море для участия в учениях.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Китай #армия #Тихоокеанский флот #тоф #Охотское море #вмс ноак
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