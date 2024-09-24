Отряд кораблей России и Китая вошел в Охотское море в рамках учения

Совместный отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Китая в рамках российско-китайского военно-морского учения «Бэйбу/Взаимодействие - 2024» форсировал пролив Лаперуза и вошел в Охотское море. Во время перехода корабли отработали задачи совместного маневрирования, противодействия безэкипажным катерам условного врага, ведения разведки и наблюдения за обстановкой над водой с помощью палубных вертолетов.

Действиями совместного отряда руководит единый походный штаб, который размещен на одном из боевых кораблей. В ближайшее время корабли отточат навыки отражения воздушных атак противника и ведения противокорабельной и противолодочной обороны в море, а также отработают вопросы организации связи и обмена информацией. Экипажи также выполнят совместные артиллерийские стрельбы.

Военно-морские учения РФ и КНР стартовали 21 сентября. В них участвуют российские корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц», «МПК-82» и «МПК-107» и малый ракетный корабль «Смерч». Китай на учениях представляют эсминцы «Синин» и «Уси», фрегат «Линь И», а также корабль комплексного снабжения «Тайху».

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.