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Расчет FPV-дронов уничтожил живую силу и технику ВСУ в Курской области

На опубликованных кадрах военнослужащие готовят беспилотник к взлету, затем запускают его и направляют в сторону позиций противника.
2024-09-26 05:57:25
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов FPV-дронов группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области. Сообщается, что в результате боевой работы наших беспилотников были уничтожены места дислокации украинских боевиков, а также их военная техника.

Расчеты разведывательных БПЛА, изучив территорию, выявили скопление боевиков ВСУ. После этого координаты целей передали расчетам ударных дронов. Они подготовили «птичек» к работе и нанесли удар, поразив живую силу и технику противника.

Заряды FPV-дронов зависят от указанной цели. Для сдерживания или уничтожения живой силы противника бойцы используют самодельные взрывные устройства, а для техники - снаряды от РПГ или более тяжелые противотанковые снаряды.

Ранее российский FPV-дрон уничтожил бронетранспортер и грузовик «Урал» украинских боевиков в Курской области. Удар нанесли военнослужащие подразделения ВДВ группировки войск «Север».

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#беспилотник #Курская область #ВСУ #FPV-дрон
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