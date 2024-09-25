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FPV-дрон сжег бронетранспортер и грузовик «Урал» ВСУ в Курской области

Как рассказали военнослужащие, целями наших FPV-дронов становятся беспилотники, бронетранспортеры, орудия и другая техника украинских националистов.
2024-09-25 05:35:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры подготовки и совместной боевой работы операторов разведывательных БПЛА и FPV-дронов подразделений ВДВ группировки войск «Север» в Глушковском районе Курской области. В ходе выполнения боевых задач расчеты беспилотников уничтожают боевиков, пытающихся прорваться вглубь российских территорий.

Так, десантники выявили и поразили боевую технику ВСУ западного производства и уничтожили личный состав боевиков, пытавшихся спастись из подбитого бронетранспортера, а также вывели из строя эвакуационный транспортер, прибывший, чтобы вывезти пораженную технику.

Благодаря уверенным действиям операторов БПЛА бойцы ВДВ пресекли попытку противника зайти дальше на нашу территорию и провести ротацию личного состава. Помимо бронетранспортера, они уничтожили эвакуационный тягач и до отделения пехоты ВСУ.

Оператор БПЛА с позывным Доцент рассказал, какие цели приходилось поражать бойцам.

«Сегодня вот расчет FPV уничтожил «Казака» на удалении около 12 км и рядом с ним же «Урал». Из иностранного помню пару Marder и орудие М113», - перечислил он.

Также на опубликованных кадрах можно увидеть, как российский дрон-камикадзе уничтожил беспилотник противника «Баба Яга». Предположительно, с помощью этого беспилотника боевики доставляли еду на свои позиции.

Ранее Су-34 сбросил корректируемые бомбы на скопление ВСУ в Курской области. Получив подтверждение, что цели уничтожены, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#ВДВ #Минобороны России #бпла #бронетранспортер #FPV-дрон
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