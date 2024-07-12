Саперы показали работу машины разминирования БМР-3МА «Вепрь»

Саперы на Южнодонецком направлении приступили к разминированию пахотных земель - взрывоопасные предметы обезвреживают при помощи специальной машины на базе Т-90. Трал без труда справляется даже с мощными противотанковыми минами. По плану нужно проверить не меньше 30 тысяч гектаров.

На этих полях в ДНР раньше выращивали овес и подсолнечник. Теперь же они усеяны взрывоопасными предметами. Поэтому вместо плуга сейчас здесь необходим минный трал. Своими стальными катками он перепахивает землю и приводит в действие все, что готово взорваться.

Осколки взрывающихся противопехотных мин звенят о трал и не причиняют ему никакого вреда. Бронированная машина разминирования - БМР-3МА «Вепрь» на базе танка Т-90 - это настоящий железный зверь, которому нипочем даже противотанковые мины. Благодаря такой технике скорость работы саперов увеличивается в три раза по сравнению с ручным разминированием. К тому же, сплошной минный трал прижимает высокую траву, чтобы с миноискателем было легче идти.

«Мы делаем доброе дело. Поля есть, водоемы. Детишки могут пойти спокойно покупаться, провести свободное время. И поля будут работать, выполнять свою функцию, а не простаивать», - рассказал механик-водитель БМР-3МА «Вепрь» с позывным «Пахом».

Вслед за техникой для надежности территорию всегда проверяют саперы в специальных костюмах и с металлодетекторами в руках. Сапер обнаруживает очередную противопехотную мину ПМН-2. В ней всего 100 граммов взрывчатки, но для человека она представляет огромную опасность. Если на нее наступить, то грозит ампутация. Находку уничтожают накладным зарядом тротила.

«Сколько понадобится, столько и будем находиться. Работа у нас такая, но, конечно же, все это тяжело. Костюм давит, жара, но работать нужно», - признался сапер с позывным «Минор».

Минирование в этих местах ДНР было очень плотным. С обеих сторон. В этом обезврежено более тысячи взрывоопасных предметов. И это не только мины, но и ракеты, снаряды и прочие боеприпасы.

«Мы работы не боимся, наша первая задача - это качество. Люди, которые сюда возвращаются и живут здесь должны чувствовать себя спокойно, должны быть уверены, что данная земля безопасна», - считает начальник представительства международного противоминного центра с позывным «Кубинец».

Саперы сводного отряда разминирования инженерных войск России не только поля разминируют, а также дороги, газопроводы и линии электропередачи. И будут выполнять свою нелегкую работу до тех пор, пока земля Донбасса ни станет полностью безопасной.