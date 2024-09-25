В МИД РФ назвали демонстративной выдачу транзитных виз журналистам из России

Выдача транзитных виз властями США журналистам из России является демонстративным жестом. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, к такому решению Вашингтона стоит относиться двояко ввиду того, что с Москвой у него не самые лучшие отношения. При этом она отметила, что эти визы позволят журналистам работать на территории штаб-квартиры ООН.

«С другой стороны, на фоне тех чудовищных мер, которые предпринимает Запад, и в первую очередь США, к журналистам российским, и не только российским, это уже второстепенная история», - приводит ее слова Радио Sputnik.

Захарова также отметила, что этот шаг - очередное ограничение, которое США демонстрируют в отношении свободы слова и безопасности работников СМИ.

Напомним, что российским журналистам, которые будут сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова, выдали визы категории С2, предназначенные для направляющихся в штаб-квартиру ООН. Они подразумевают ограничение на передвижение в радиусе 40 км от площади Колумба на углу Центрального парка в Нью-Йорке.