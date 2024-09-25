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В МИД РФ назвали демонстративной выдачу транзитных виз журналистам из России

Эти документы подразумевают ограничение на передвижение в пределах определенного радиуса в Нью-Йорке.
Глеб Владовский 2024-09-25 13:01:22
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Выдача транзитных виз властями США журналистам из России является демонстративным жестом. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, к такому решению Вашингтона стоит относиться двояко ввиду того, что с Москвой у него не самые лучшие отношения. При этом она отметила, что эти визы позволят журналистам работать на территории штаб-квартиры ООН.

«С другой стороны, на фоне тех чудовищных мер, которые предпринимает Запад, и в первую очередь США, к журналистам российским, и не только российским, это уже второстепенная история», - приводит ее слова Радио Sputnik.

Захарова также отметила, что этот шаг - очередное ограничение, которое США демонстрируют в отношении свободы слова и безопасности работников СМИ.

Напомним, что российским журналистам, которые будут сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова, выдали визы категории С2, предназначенные для направляющихся в штаб-квартиру ООН. Они подразумевают ограничение на передвижение в радиусе 40 км от площади Колумба на углу Центрального парка в Нью-Йорке.

#в стране и мире #Сергей Лавров #сша #Мария Захарова #Генассамблея ООН #транзитные визы
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