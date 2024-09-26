В ВМА им. Кирова 32 участника СВО получили сертификаты о допобразовании

В Санкт-Петербурге 32 участника специальной военной операции получили удостоверения о повышении квалификации и государственные и ведомственные награды. Торжественная церемония прошла в реабилитационно-образовательном центре на базе Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.

Из рук начальника Управления военного образования - заместителя начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-майора Игоря Муравлянникова бойцы получили документы о дополнительном профобразовании по программе «Мобилизационная работа в военных комиссариатах».

Отличившиеся военнослужащие - участники СВО удостоились ордена «Мужества» и медалей «За отвагу», «За храбрость», «Жукова», а также медали «Участнику специальной военной операции».

Очередные воинские звания получили 18 военнослужащих. Генерал-майор Муравлянников особо отметил, что бойцы с честью выполнили свой воинский долг и поблагодарил их за мужество, героизм, отвагу, проявленные в ходе спецоперации.

«Вы прошли обучение здесь, в Военно-медицинской академии. Получили новые знания, получили новые компетенции для того, чтобы дальше продолжить военную службу в военных комиссариатах и в тех местах, где вы изъявили желание служить», - выступил перед воинами начальник Управления военного образования ГУ кадров МО РФ.

Он назвал это одним из элементов гарантируемой государством «той защиты, социальной защиты», предписанной для возможности выполнять свои служебные обязанности в новых местах «так же образцово».

В октябре 2022 года в этой академии состоялся первый выпуск прошедших переподготовку раненых участников спецоперации. Военнослужащим вручили жилищные документы, сертификаты о дополнительном профобразовании, очередные воинские звания и госнаграды.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.