В ВМА имени Кирова состоялся первый выпуск прошедших переподготовку раненых участников СВО

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Часть раненых участников спецоперации на Украине получили новые специальности и продолжат служить на новых воинских должностях в организациях Минобороны. В Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова состоялся первый выпуск таких бойцов.

Начальник Управления военного образования Игорь Муравлянников передал слова благодарности от министра обороны РФ Сергея Шойгу за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при выполнении воинского долга.

Военнослужащим вручены жилищные документы, сертификаты дополнительного профобразования, очередные воинские звания и госнаграды. В мероприятии также принял участие начальник филиала «Западный» ФГАУ «Росжилкомплекс» МО РФ Юрий Маулин.

Двенадцать военнослужащих получили жилищные документы. Для тех, кто решил после лечения и профессиональной переподготовки продолжить военную службу, в выбранных ими регионах страны подготовлены места проживания.

О программе дальнейшей реабилитации военнослужащих и медобеспечении на новых местах рассказал начальник Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова генерал-майор Евгений Крюков.

«В целях восстановления утраченных функций подобраны, изготовлены и настроены под каждого из вас современные протезы. Проведен курс обучения пользования ими. Для каждого из вас разработана индивидуальная программа реабилитации, согласно которой в последующем будут проводиться мероприятия по обслуживанию протезов и их замене при необходимости», - сказал он.

Также отличившиеся получили семь госнаград, в том числе четыре ордена Мужества и три медали «За отвагу».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов