Посольство США в Москве украсилось проекцией RT «Мы не уйдем»

На фасаде посольства США в России появилась световая проекция «Мы не уйдем» (We're not going away).

Таким образом телеканал RT ответил на блокировку и введенные санкции в отношении него со стороны американских властей.

Госдепартамент США 13 сентября назвал это СМИ одной из причин, согласно которой весь мир не поддерживает Украину так сильно, как должен и как хотелось бы.

После чего последовали санкции против трех структур и двух сотрудников RT. Государственный секретарь США Энтони Блинкен пояснил, что эта мера за «российские тайные операции по глобальному влиянию».

Четырьмя днями позднее корпорация Meta* (признана экстремистской и запрещена на территории России) безвозвратно удалила аккаунты российского телеканала в социальных сетях. В заявлении отмечено, что СМИ заблокировано «за иностранное вмешательство».

* Meta Platforms Inc. признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.