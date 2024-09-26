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Посольство США в Москве украсилось проекцией RT «Мы не уйдем»

На здании дипломатического представительства США в России появилась световая надпись «Мы не уйдем» (We're not going away).
Марина Крижановская 2024-09-26 23:40:04
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

На фасаде посольства США в России появилась световая проекция «Мы не уйдем» (We're not going away).

Таким образом телеканал RT ответил на блокировку и введенные санкции в отношении него со стороны американских властей.

Госдепартамент США 13 сентября назвал это СМИ одной из причин, согласно которой весь мир не поддерживает Украину так сильно, как должен и как хотелось бы.

После чего последовали санкции против трех структур и двух сотрудников RT. Государственный секретарь США Энтони Блинкен пояснил, что эта мера за «российские тайные операции по глобальному влиянию».

Четырьмя днями позднее корпорация Meta* (признана экстремистской и запрещена на территории России) безвозвратно удалила аккаунты российского телеканала в социальных сетях. В заявлении отмечено, что СМИ заблокировано «за иностранное вмешательство».

* Meta Platforms Inc. признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

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