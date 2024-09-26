СК РФ возбудит уголовное дело из-за нападения мигранта на медиков

В Москве 24-летний мигрант напал на медиков, председатель Следственного комитета поручил возбудить против него уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

«Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве Стрижову А.А. возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах», - говорится в сообщении.

Отмечается, что бригада врачей приехала к мигранту и начала осмотр. Молодой человек вел себя неадекватно и набросился на медиков. В дальнейшем при задержании он пытался оказать сопротивление. Сейчас СК РФ проводит проверку по признакам хулиганства (ст. 213 УК РФ).

Ранее в подмосковном Раменском мигранты устроили массовую драку. Против них возбудили уголовное дело по факту хулиганства.