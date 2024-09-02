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СК возбудил уголовное дело после массовой драки мигрантов в Раменском

Местные жители ранее обращались в полицию по факту противоправных действий мигрантов, но меры до сих пор не были приняты.
Ирина Егорова 2024-09-02 03:25:53
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Мигранты устроили массовую драку в подмосковном Раменском. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ «хулиганство»,  сообщает пресс-служба ведомства.

«Ранее местные жители неоднократно обращались в местную администрацию и правоохранительные органы по факту противоправных действий мигрантов, но меры до сих пор не приняты», - уточняется в сообщении.

Доклад о ходе расследования и обстоятельствах преступления будет направлен главе СК РФ Александру Бастрыкину. Центральный аппарат поставил на контроль исполнение поручения.

Хулиганство наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.

#мигранты #Драка #СК РФ #Уголовное дело #раменское #Хулиганство
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