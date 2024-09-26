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Bloomberg: США назвали условие отправки Киеву $20 млрд за счет активов ЦБ РФ

США отправят Киеву 20 млрд долларов из запланированных совместно с ЕС 50 млрд, если Брюссель увеличит срок действий своих санкций против России.
Игнат Далакян 2024-09-26 22:29:18
© Фото: Alex Edelman CNP AdMedia Globallookpress

Соединенные Штаты и Евросоюз близки к тому, чтобы предоставить Киеву кредит на сумму 50 миллиардов долларов за счет замороженных активов Банка России. Об этом пишет агентство Bloomberg.

При этом, по данным издания, США заявили ЕС, что направят Украине 20 миллиардов долларов из запланированной помощи, если Брюссель увеличит срок действий своих санкций.

«США заявили ЕС, что предоставят 20 миллиардов долларов в рамках крупного пакета помощи Украине от G7, если блок внесет коррективы в свой режим санкций против России», - говорится в сообщении агентства.

В статье говорится, что в случае отказа Евросоюза вносить изменения Соединенные Штаты все равно внесут вклад, но в меньшем объеме.

Согласно источникам агентства, ЕК предупредила страны Евросоюза, что блок должен завершить работу над законодательным предложением об увеличении сроков заморозки активов РФ в рамках санкций к концу октября. Предложение впоследствии должно быть одобрено Европарламентом.

Ранее Соединенные Штаты объявили об отправке Украине военной помощи на сумму 375 миллионов долларов. Киев получит артиллерийские боеприпасы, средства противовоздушной обороны, противотанковые ракеты и другие виды оружия.

#в стране и мире #Украина #сша #евросоюз #санкции #помощь Украине #замороженные активы #активы ЦБ РФ
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