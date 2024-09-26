США объявили об отправке Киеву военной помощи на сумму $375 млн

В Соединенных Штатах объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи. Его сумма не превышает 375 миллионов долларов. Об этом сообщил местный телеканал CNN.

«США объявили о пакете помощи Украине в размере 375 миллионов долларов, поскольку администрация Байдена пообещала "непоколебимую поддержку" охваченной войной стране», - уточнило СМИ со ссылкой на информацию из Белого дома.

Отмечается, что нынешняя помощь почти вдвое превышает объем недавних поставок. Она будет включать артиллерийские боеприпасы, средства противовоздушной обороны, противотанковые ракеты и другие виды американского оружия и оборудования для Украины.

Напомним, до этого президент США Джо Байден пообещал представить ряд шагов по поддержке украинских боевиков. Он заявлял, что его администрация «полна решимости обеспечить Украину всем необходимым для победы в борьбе за выживание».

Однако прежде речь шла о выделении военной помощи киевскому режиму на сумму более восьми миллиардов долларов.

При этом американский телеканал уточняет, что у действующего президента осталось почти шесть миллиардов долларов неиспользованных «полномочий по сокращению», срок действия которых истекает в конце месяца. Они позволяют власти изымать оружие и технику из своих собственных запасов для отправки на Украину.