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Эрдоган: Турция вхождением в БРИКС и АСЕАН не отказывается от НАТО

Турецкий лидер заявил о возможности повлиять на баланс в регионах благодаря присоединению к БРИКС и АСЕАН.
Мария Зайцева 2024-09-26 21:03:35
© Фото: Shatokhina Natalia news.ru Globallookpress

Вступление Турции в БРИКС и АСЕАН не говорит о том, что она отказывается от НАТО. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на слова президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана после возвращения его из поездки в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН.

Он также высказался, что участие Турции в этих объединениях может изменить баланс в регионах.

«Это приведет к созданию совершенно иной структуры. БРИКС и АСЕАН - это объединения, которые предоставляют нам возможности для развития экономического сотрудничества», - отметил Эрдоган.

По его словам, БРИКС и АСЕАН не являются альтернативой НАТО.

«Есть лица, которые говорят нам не присоединяться к БРИКС или какой-либо другой организации. Но ведь это те же самые люди, которые годами заставляли нас ждать у дверей Европейского союза. Ориентируясь на них, мы никогда не сможем построить свое будущее», - добавил турецкий лидер.

Он заключил, что страна не может игнорировать отношения со странами, не входящими в континентальную Европу и Америку.

Ранее президент России Владимир Путин встретился с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем и заявил о развитии межнациональных отношений.

#в стране и мире #НАТО #Турция #Реджеп Тайип Эрдоган #брикс #асеан
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