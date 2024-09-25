Путин побеседовал с председателем турецкого парламента Куртулмушем

Президент России Владимир Путин встретился с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем.
На встрече от стороны России также присутствует председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Добро пожаловать в Россию. Знаю, что у вас здесь насыщенная программа», - сказал глава государства.
Путин отметил, что РФ рада развитию отношений с Турцией по всем направлениям, включая парламентское.
Он напомнил, что недавно встречался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане, а в октябре на саммите БРИКС в Казани проведет встречу.
«Мы соседи, добрые соседи и работаем на благо наших народов, наших стран», - заключил глава России.
Турция многократно заявляла о желании вступить в БРИКС, а в начале сентября она подала заявку.
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