Путин побеседовал с председателем турецкого парламента Куртулмушем

Президент России Владимир Путин встретился с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем.

На встрече от стороны России также присутствует председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Добро пожаловать в Россию. Знаю, что у вас здесь насыщенная программа», - сказал глава государства.

Путин отметил, что РФ рада развитию отношений с Турцией по всем направлениям, включая парламентское.

Он напомнил, что недавно встречался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане, а в октябре на саммите БРИКС в Казани проведет встречу.

«Мы соседи, добрые соседи и работаем на благо наших народов, наших стран», - заключил глава России.

Турция многократно заявляла о желании вступить в БРИКС, а в начале сентября она подала заявку.