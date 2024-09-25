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Путин побеседовал с председателем турецкого парламента Куртулмушем

Во встрече принимает участие также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Мария Зайцева 2024-09-25 18:17:49
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин встретился с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем.

На встрече от стороны России также присутствует председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Добро пожаловать в Россию. Знаю, что у вас здесь насыщенная программа», - сказал глава государства.

Путин отметил, что РФ рада развитию отношений с Турцией по всем направлениям, включая парламентское.

Он напомнил, что недавно встречался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Астане, а в октябре на саммите БРИКС в Казани проведет встречу.

«Мы соседи, добрые соседи и работаем на благо наших народов, наших стран», - заключил глава России.

Турция многократно заявляла о желании вступить в БРИКС, а в начале сентября она подала заявку.

#в стране и мире #Турция #Владимир Путин #встреча #дипотношения #Нуман Куртулмуш
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