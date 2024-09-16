Госдеп: США не готовы разрешить ВСУ осуществлять дальние удары по РФ

США не готовы объявлять о снятии ограничений на дальние удары ВСУ вглубь территории России, сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер по итогам переговоров президента США Джо Байдена и британского премьер-министра Кира Стармера.

«Сегодня у меня нет никаких заявлений об изменениях в нашей политике», - прокомментировал представитель госдепа.

По его словам, Вашингтон будет продолжать оказывать военную поддержку киевскому режиму, с которым взаимодействует относительно того, как осуществить помощь наилучшим образом. Тем не менее политика касательно ударов дальнобойным оружием на данный момент остается неизменной, сообщил Миллер.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что разрешение Киеву бить по российской территории оружием большой дальности будет означать прямое участие стран НАТО в событиях на Украине. По его словам, это изменит суть конфликта.