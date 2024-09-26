Эксперт рассказал о концепции глобального удара стран НАТО

Страны НАТО имеют концепцию гарантируемого глобального удара, которая теперь учтена в ядерной доктрине России. Об этом «Звезде» рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин.

«Когда по центрам принятия решений и по ядерному оружию РФ запускается большое количество высокоточного оружия с разного рода носителей. Таким образом, происходит момент уничтожения», - объяснил он термин «глобальный удар».

Костикин уточнил, что оружие неядерное, поэтому момент отражен в доктрине.

Завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин рассказал «Звезде» об обострении геополитической ситуации США и их союзниками.

«Они раскручивают гибридную войну против РФ, пытаясь ее постоянно перевести не просто в какой-то конфликт на территории Украины, а по возможности даже широкомасштабное столкновение европейских государств с РФ», - отметил эксперт.

Кошкин подчеркнул, что Россия реагирует на вызову и угрозы в этой обстановке.

Ранее политолог Наталия Елисеева назвала ключевой момент ядерной доктрины.