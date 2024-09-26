«Град» накрыл огнем боевиков и технику ВСУ на Авдеевском направлении

Артиллеристы группировки войск «Центр» поразили район сосредоточения живой силы и техники противника на Авдеевском направлении, сообщает Министерство обороны РФ и публикует кадры боевой работы расчетов РСЗО БМ-21 «Град».

Получив координаты, расчет прибыл на место, занял позицию, развернул установку из походного положения в боевое и сделал необходимые вычисления, после чего открыл огонь. Выполнив залп, военнослужащие уничтожили живую силу и технику противника в заданном квадрате на расстоянии более 15 километров. Отстрелявшись, артиллеристы покинули позиции, чтобы не попасть под ответный удар.

«Цели отрабатываем самые различные. Все что требуется - все поражаем. Из больших целей был взвод реактивной артиллерии противника на РСЗО Mars немецкого производства. Целый взвод на точке заряжания был уничтожен», - поделился командир боевой машины с позывным Медведь.

Огонь корректировался с помощью беспилотников, камеры фиксировали результаты попаданий. Из-за высокой активности разведывательных и ударных дронов ВСУ бойцы постоянно контролируют воздушное пространство.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.