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«Град» накрыл огнем боевиков и технику ВСУ на Авдеевском направлении

Особенностью работы военнослужащих в этом районе является необходимость постоянного контроля воздушного пространства из-за высокой активности разведывательных и ударных беспилотников противника.
2024-09-26 18:13:03
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллеристы группировки войск «Центр» поразили район сосредоточения живой силы и техники противника на Авдеевском направлении, сообщает Министерство обороны РФ и публикует кадры боевой работы расчетов РСЗО БМ-21 «Град».

Получив координаты, расчет прибыл на место, занял позицию, развернул установку из походного положения в боевое и сделал необходимые вычисления, после чего открыл огонь. Выполнив залп, военнослужащие уничтожили живую силу и технику противника в заданном квадрате на расстоянии более 15 километров. Отстрелявшись, артиллеристы покинули позиции, чтобы не попасть под ответный удар.

«Цели отрабатываем самые различные. Все что требуется - все поражаем. Из больших целей был взвод реактивной артиллерии противника на РСЗО Mars немецкого производства. Целый взвод на точке заряжания был уничтожен», - поделился командир боевой машины с позывным Медведь.

Огонь корректировался с помощью беспилотников, камеры фиксировали результаты попаданий. Из-за высокой активности разведывательных и ударных дронов ВСУ бойцы постоянно контролируют воздушное пространство.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #РСЗО #Град #МО РФ #СВО
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