РФ запросила разъяснения из-за видео с конфликтом в школе Узбекистана

Россия запросила разъяснения у Узбекистана после инцидента в одной из школ Ташкента, где учительница напала на русскоязычного ученика. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала произошедшее.

«Содержание ролика не может не вызывать крайней обеспокоенности и сочувствия к ребенку. Мы запросили официальных разъяснений у узбекистанской стороны», - заявила она.

Причиной конфликта стало то, что ученик попросил учительницу объяснить материал на русском языке. Захарова подчеркнула, что в дружественных отношениях между двумя странами нет места какой-либо неприязни, особенно на языковой почве. Согласно ее сообщению, Россия попросила Узбекистан дать правовую оценку произошедшему и принять соответствующие меры, если для этого будет основание.

На распространившемся в интернете видео учительница схватила ребенка за ухо и оттащила от парты, а после несколько раз ударила головой о доску. Примечательно, что виновницу произошедшего взяли в школу на испытательный срок, и инцидент случился в ее первый рабочий день. Об этом рассказала детский омбудсмен Узбекистана Сурайе Рахмонова.