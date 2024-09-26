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Песков заявил, что внятного «плана Зеленского» пока нет даже у Запада

По словам пресс-секретаря президента РФ, даже страны Запада не имеют представления о «плане мира» Зеленского.
Игнат Далакян 2024-09-26 17:45:04
© Фото: Michael Kappeler, dpa, Globallookpress

Осязаемого «плана мира» Зеленского пока нет даже для стран Запада. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что они там будут принимать? Там речи не идет о каком-то принятии. Пока осязаемого-то нет ничего, даже для них», - цитирует «360» официального представителя Кремля.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что у него есть «план мира». По его словам, он якобы поможет Украине победить. Суть его заключается в том, чтобы принудить Россию к окончанию конфликта путем дипломатии, как заявлял Зеленский.

До этого Дмитрий Песков комментировал заявления лидера киевского режима Зеленского о том, что завершение конфликта на Украине ближе, чем кажется. Официальный представитель Кремля заявил, что спецоперация закончится в тот же момент, как Россия достигнет поставленных целей.

#Украина #конфликт #Владимир Зеленский #Дмитрий Песков #план мира
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