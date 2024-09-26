Осязаемого «плана мира» Зеленского пока нет даже для стран Запада. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что они там будут принимать? Там речи не идет о каком-то принятии. Пока осязаемого-то нет ничего, даже для них», - цитирует «360» официального представителя Кремля.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что у него есть «план мира». По его словам, он якобы поможет Украине победить. Суть его заключается в том, чтобы принудить Россию к окончанию конфликта путем дипломатии, как заявлял Зеленский.

До этого Дмитрий Песков комментировал заявления лидера киевского режима Зеленского о том, что завершение конфликта на Украине ближе, чем кажется. Официальный представитель Кремля заявил, что спецоперация закончится в тот же момент, как Россия достигнет поставленных целей.