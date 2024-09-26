Боекомплект БМП ВСУ сдетонировал от удара «Ланцетом» в Курской области

Барражирующий боеприпас «Ланцет» атаковал боевую машину пехоты БМП-2 ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео уничтожения техники противника опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

Дрон-камикадзе запустили военнослужащие российской группировки войск «Север», которые обнаружили украинскую машину в районе лесополосы в ходе разведки.

На кадрах объективного контроля показаны последствия прямого попадания - происходит взрыв, машина исчезает во вспышке пламени, боекомплект детонирует. Остатки техники еще какое-то продолжают гореть. Из записи можно сделать вывод, что восстановлению машина больше не подлежит.

«Ланцет» - это беспилотный аппарат с интегрированной боевой частью, способный долго держаться в воздухе, выжидая момент для удара, и атаковать цель, спикировав подобно управляемой ракете. Изготовлен из не отражающих радиосигнал материалов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.