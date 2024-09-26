Путин: Запад, не желая конкуренции, прибегает к недобросовестным методам

Коллективный Запад, не желая конкуренции, предпочитает использовать недобросовестные методы. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, западные страны применяют незаконные санкции с целью получить выгоду для себя. Запад понимает, что не может честно конкурировать с другими странами.

«Проигрывает часто в условиях честной борьбы, прибегает к дискриминации, подавая ее под маской мнимой евроатлантической солидарности, борьбы за права человека и так далее - предлогов много», - подчеркнул российский лидер.

Он также отметил, что таким образом Запад лишь подстегивает развитие альтернативных себе платформ.

Ранее Путин заявил, что Россия стала одним из ведущих мировых экспортеров продуктов питания.