В Приморье на учениях РФ и Лаоса людей освободили от «террористов»

Военнослужащие России и Лаоса освободили населенный пункт и местных жителей от условных террористов на учениях «Ларос-2024». Действия отрабатывались в Приморье на полигоне Сергеевский, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

Согласно сценарию, вооруженные формирования захватили населенный пункт и взяли людей в заложники. Объединенный штаб руководства вступил в переговоры с «террористами». Для этого использовалась роботизированная платформа «Жук 75». Эта установка предназначена для прокладки полевых кабельных линий, доставки боеприпасов и средств связи.

Эвакуировав местных жителей, мотострелки блокировали населенный пункт, а штурмовые группы под прикрытием огня АГС-17 и БТР-82 выдвинулись на багги, квадроциклах и мотоциклах. Зачистив населенный пункт, штурмовики продолжили преследовать отходящего противника. Танковые экипажи Народной армии Лаоса нанесли поражение живой силе «врага».

Российско-лаосские совместные военные учения «Ларос-2024» стартовали 18 сентября и продлятся до 26 сентября. Открытие прошло в торжественной обстановке, церемония состоялась на плацу полигона Сергеевский.

Всю неделю до эпизода с освобождением заложников военнослужащие обеих армий участвовали в тренировках. Завтра пройдет заключительный этап. Тактические группы выполнят преследование и блокирование условных террористов, нанесение огневого поражения противнику и удары по его резервам.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.