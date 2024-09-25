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Фрадков проверил строительство объектов военного городка бригады морской пехоты ТОФ

В ходе рабочей поездки в войска Восточного военного округа (ВВО) заместитель министра обороны РФ Павел Фрадков проинспектировал ход строительства объектов военного городка бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ).
2024-09-25 15:58:32
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Заместитель министра обороны РФ Павел Фрадков поручил обеспечить соблюдение сроков строительства объектов военного городка бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом сообщает Минобороны России.

«Павел Фрадков заслушал доклад представителя Военно-строительной компании о ходе строительства. Замминистра обороны обратил внимание на то, что все заявленные сроки выполнения работ должны быть соблюдены», - говорится в сообщении.

В ходе поездки в войска Восточного военного округа (ВВО) Фрадков посмотрел, как идут работы, а также заслушал доклады Главкома ВМФ РФ адмирала Александра Моисеева и командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины.

В рамках первого этапа планируется построить новую казарму и столовую на 1000 мест, а также трехэтажный спортивно-тренировочный комплекс «Старт». Объекты должны возвести в декабре 2025 года. Кроме того, к декабрю текущего года завершится реконструкция двух существующих казарм.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #тоф #МО РФ #Фрадков
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