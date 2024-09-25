Российский «Ланцет» сжег вражеский БТР в Курской области

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения барражирующим боеприпасом «Ланцет» бронетранспортера ВСУ в приграничном районе Курской области.

Украинскую машину, пытавшуюся укрыться в лесопосадке, засекли в ходе разведки военнослужащие группировки войск «Север».

«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по бронетранспортеру противника. Обнаруженная цель успешно поражена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет"», - говорится в сообщении Минобороны.

На опубликованных ведомством кадрах демонстрируется поражение. Отчетливо видно яркую вспышку, произошедшую из-за детонации в результате прямого попадания.

«Ланцет» - это беспилотный аппарат с интегрированной боевой частью, способный долго держаться в воздухе, выжидая момент для удара, и атаковать цель, спикировав подобно управляемой ракете. Изготовлен из не отражающих радиосигнал материалов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.