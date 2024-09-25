Путин заявил о ведущей роли России в мировом экспорте продуктов

Российская Федерация стала одним из ведущих мировых экспортеров продуктов питания. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

«Такой результат - это, конечно, в первую очередь заслуга специалистов, трудовых коллективов предприятий, а также институтов развития, руководителей регионов и федеральных органов власти, которые оказывают им поддержку», - отметил Путин.

Глава государства также высказался о других сферах экспорта. Он заявил, что Россия в определенной мере решила проблему с проведением расчетов в международной торговле.

Путин высказался о необходимости стимуляции своих экспортеров для наращивания объемов несырьевого неэнергетического экспорта.

Глава России также затронул тему цифровой валюты и дополнил, что она будет действовать бесперебойно и независимо от третьих стран.

Ранее стало известно о росте товарооборота России и Европейского союза.