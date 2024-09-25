МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин заявил о ведущей роли России в мировом экспорте продуктов

Президент России также высказался о решении проблемы с проведением расчетов в международной торговле.
Мария Зайцева 2024-09-25 17:03:25
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress

Российская Федерация стала одним из ведущих мировых экспортеров продуктов питания. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

«Такой результат - это, конечно, в первую очередь заслуга специалистов, трудовых коллективов предприятий, а также институтов развития, руководителей регионов и федеральных органов власти, которые оказывают им поддержку», - отметил Путин.

Глава государства также высказался о других сферах экспорта. Он заявил, что Россия в определенной мере решила проблему с проведением расчетов в международной торговле.

Путин высказался о необходимости стимуляции своих экспортеров для наращивания объемов несырьевого неэнергетического экспорта.

Глава России также затронул тему цифровой валюты и дополнил, что она будет действовать бесперебойно и независимо от третьих стран.

Ранее стало известно о росте товарооборота России и Европейского союза.

#Экономика #Владимир Путин #экспорт #президент россии #продукты питания #президиум Госсовета
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Воткинск. Центр военного ракетостроени
2
Саперы МЧС в зоне СВО
3
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
4
Лазерное станкостроение в России
5
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
6
Су-34. Работа в зоне СВО
7
Су-35С. Экстремально опасный
8
Высшая школа ВДВ
9
«Альфа». 50 лет
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 