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За сутки ВСУ потеряли на Курском направлении более 340 военнослужащих

Также в течение суток на данном направлении противник лишился 12 боевых бронированных машин, четырех артиллерийских орудий и 11 автомобилей.
2024-09-26 13:56:53
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

На Курском направлении суточные потери украинской стороны в личном составе превысили 340 человек, говорится в сводке Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

Помимо живой силы, противник лишился 12 боевых бронированных машин, четырех артиллерийских орудий и 11 автомобилей.

С начала боев в Курской области Вооруженные силы Украины потеряли более 17 400 военнослужащих. Помимо потерь в живой силе на Курском направлении, за этот период времени противник лишился 130 танков, 62 БМП, 95 БТР и 824 боевых бронированных машин.

Также российские военные за все время боевых действий на Курском направлении уничтожили 525 автомобилей, 142 артиллерийских орудия, 31 РСЗО, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS, восемь ЗРК, 35 станций РЭБ, восемь контрбатарейных РЛС, две РЛС ПВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #МО РФ #Курское направление
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