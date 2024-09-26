Артиллеристы ВС РФ показали, как «наказывают» ВСУ в Курском приграничье

Российские артиллеристы показали, как они «наказывают» украинских боевиков в Курской области.

Десантники поддерживают продвижение наших штурмовых групп, выбивают ВСУ из села Веселое. Всего за один боевой выход отправляют сразу несколько десятков 120-мм мин. На счету этого расчета только в курском приграничье уже несколько сотен ударов по позициям противника. После каждой работы расчет меняет позицию.

«Были накаты, мы отражали, помогали нашей пехоте. Постоянно перемещаемся - наши вперед идут, и мы следом за ними», - рассказал командир орудия с позывным Афоня.

После первого выстрела - небольшая корректировка. Пока один боец несет снаряд, наводчик докручивает орудие. Десантники отбивают контратаки противника и идут в наступление на одном из самых сложных, активных направлений - в районе Глушково.

«Разведка передает: колонна идет, пехота высаживается, зная, что их сейчас всех уничтожат. И все равно продолжают идти. Противник ведет себя агрессивно, нагло, но мы его наказываем за это», - рассказал номер минометного расчета с позывным Тереш.

Все десантники обладают большим боевым опытом, били врага на разных направлениях, имели дело с разными подразделениями. Уже изучили повадки противника. Не только сдерживают натиск, но и постоянно идут вперед, метр за метром освобождая Курскую землю.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.