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Ка-52 нанесли удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области

По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены.
2024-09-26 12:39:32
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Вертолеты Ка-52М нанесли удар авиационными ракетами по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео с вылетом экипажей армейской авиации публикует Министерство обороны Российской Федерации.

На опубликованных кадрах можно увидеть подготовку машин к вылету, полет и пуски ракет с разных ракурсов. Применив вооружение, экипажи выполнили противоракетный маневр, отстрелили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.

По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены.

Ка-52 «Аллигатор» представляет собой модернизированный двухместный вариант ударного вертолета Ка-50 «Черная акула» разработки ОКБ Камова. Считается одной из самых совершенных боевых машин в своем классе. Вертолет способен быстро маневрировать для занятия выгодной атакующей позиции, эффективен на малых высотах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ка-52 #Минобороны России #Курская область #ВСУ #МО РФ
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