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Боевики ВСУ за сутки атаковали ДНР 157 различными боеприпасами

За сутки украинские боевики 47 раз обстреляли Горловское направление и три раза Донецкое. применив 157 боеприпасов.
Дарина Криц 2024-09-26 01:30:47
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

Боевики ВСУ за минувшие сутки (с 00:00 25 сентября по 00:00 26 сентября) выпустили по Донецкой республике 157 различных боеприпасов. При этом количество обстрелов, согласно сведениям представительства ДНР в СЦКК, достигло 50.

«Представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки зафиксировано 50 вооруженных атак ВФУ», - уточнили в ведомстве.

За это время три мирных жителя получили ранения, повреждены семь жилых домов и два объекта гражданской инфраструктуры.

Более всего от обстрелов украинских националистов пострадало Горловское направление, на него пришлось 47 обстрелов. Еще три обстрела зафиксировали на Донецком направлении.

В Горловке 25 сентября из-за атак ВСУ ранения получили два мирных жителя. Тогда же мэр Иван Приходько сообщил о повышенной активности украинских беспилотников.

 

#в стране и мире #ДНР #ВСУ #сцкк #обстрелы всу #Горловское направление
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