Боевики ВСУ за сутки атаковали ДНР 157 различными боеприпасами

Боевики ВСУ за минувшие сутки (с 00:00 25 сентября по 00:00 26 сентября) выпустили по Донецкой республике 157 различных боеприпасов. При этом количество обстрелов, согласно сведениям представительства ДНР в СЦКК, достигло 50.

«Представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки зафиксировано 50 вооруженных атак ВФУ», - уточнили в ведомстве.

За это время три мирных жителя получили ранения, повреждены семь жилых домов и два объекта гражданской инфраструктуры.

Более всего от обстрелов украинских националистов пострадало Горловское направление, на него пришлось 47 обстрелов. Еще три обстрела зафиксировали на Донецком направлении.

В Горловке 25 сентября из-за атак ВСУ ранения получили два мирных жителя. Тогда же мэр Иван Приходько сообщил о повышенной активности украинских беспилотников.