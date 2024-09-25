МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Два мирных жителя ранены в Горловке

Мэр города сообщил о повышенной активности беспилотников ВСУ.
Мария Зайцева 2024-09-25 22:05:05
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Два мирных жителя пострадали в поселке Комарова в Никитовском районе Горловки в ДНР в результате украинского обстрела. Об этом сообщает глава города Иван Приходько.

«В результате обстрела поселка Комарова (Никитовский район Горловки) со стороны ВФУ ранены двое мирных горловчан», - говорится в сообщении.

Приходько также сообщил о повышенной активности украинских беспилотных летательных аппаратов над городом.

«В очередной раз призываю жителей Горловки быть предельно внимательными и осторожными, враг активно применяет беспилотную авиацию», - предостерег он.

Ранее стало известно о гибели двух мирных жителей в Горловке после удара по жилому массиву «Строитель».

#в стране и мире #ДНР #ВСУ #Горловка #Обстрел #пострадавшие #иван приходько
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Воткинск. Центр военного ракетостроени
2
Саперы МЧС в зоне СВО
3
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
4
Лазерное станкостроение в России
5
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
6
Су-34. Работа в зоне СВО
7
Су-35С. Экстремально опасный
8
Высшая школа ВДВ
9
«Альфа». 50 лет
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 