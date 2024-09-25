Два мирных жителя ранены в Горловке

Два мирных жителя пострадали в поселке Комарова в Никитовском районе Горловки в ДНР в результате украинского обстрела. Об этом сообщает глава города Иван Приходько.
«В результате обстрела поселка Комарова (Никитовский район Горловки) со стороны ВФУ ранены двое мирных горловчан», - говорится в сообщении.
Приходько также сообщил о повышенной активности украинских беспилотных летательных аппаратов над городом.
«В очередной раз призываю жителей Горловки быть предельно внимательными и осторожными, враг активно применяет беспилотную авиацию», - предостерег он.
Ранее стало известно о гибели двух мирных жителей в Горловке после удара по жилому массиву «Строитель».
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