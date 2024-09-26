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Трамп: отказ Украины от сделки в 2022 году убил ее суверенитет

По словам кандидата в президенты США, Байден и Харрис оказали содействие в самовольном уничтожении Киева.
Глеб Владовский 2024-09-26 13:17:22
© Фото: Ron Sachs - CNP for NY Post, Globallookpress

Украины как государства больше не существует, после того как Киев отказался от сделки, предложенной Россией еще в 2022 году. Такое заявление сделал кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп.

«Любая сделка, даже самая плохая сделка, была бы лучше, чем то, что у нас есть сейчас», - цитирует его слова Life.

По его словам, киевский режим не обладает какими-либо силами, достаточными для того, чтобы завершить конфликт. Кроме того, американский лидер Джо Байден и кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис поспособствовали самовольному уничтожению Украины.

«Они позволили этому случиться, снабжая Зеленского деньгами и боеприпасами, каких еще не видела ни одна страна», - добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что экс-президент США назвал украинского лидера Владимира Зеленского «величайшим продавцом в истории».

#Украина #сша #Дональд Трамп #Владимир Зеленский
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