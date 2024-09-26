Авиаудар ВС РФ уничтожил пункт управления бригады ВСУ под Купянском

Российские военные нанесли авиаудар по пункту временной дислокации личного состава 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Купянска Харьковской области и уничтожили пункт управления. Об этом сообщает Минобороны России и публикует кадры поражения объектов.

«В результате нанесения авиационного удара, по переданным координатам разведки, уничтожен пункт управления бригады, ПВД с личным составом и пять единиц автомобильной техники различного назначения», - говорится в сообщении.

На кадрах объективного контроля видно, как боеприпасы летят к целям. В момент ударов происходит детонация - объекты ярко полыхают, а в воздух поднимаются густые клубы серого дыма.

Ранее российская авиация ударила по цехам сборки и хранения дронов на предприятии «Мотор Сич» в городе Запорожье. Кадры удара, результатом которого стало уничтожение до 250 беспилотников, показало Минобороны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.