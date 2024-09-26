МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Авиаудар ВС РФ уничтожил пункт управления бригады ВСУ под Купянском

Уничтожен пункт управления бригады, ПВД с личным составом и пять единиц автомобильной техники различного назначения.
2024-09-26 13:18:07
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военные нанесли авиаудар по пункту временной дислокации личного состава 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Купянска Харьковской области и уничтожили пункт управления. Об этом сообщает Минобороны России и публикует кадры поражения объектов.

«В результате нанесения авиационного удара, по переданным координатам разведки, уничтожен пункт управления бригады, ПВД с личным составом и пять единиц автомобильной техники различного назначения», - говорится в сообщении.

На кадрах объективного контроля видно, как боеприпасы летят к целям. В момент ударов происходит детонация - объекты ярко полыхают, а в воздух поднимаются густые клубы серого дыма.

Ранее российская авиация ударила по цехам сборки и хранения дронов на предприятии «Мотор Сич» в городе Запорожье. Кадры удара, результатом которого стало уничтожение до 250 беспилотников, показало Минобороны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Харьковская область #ВСУ #МО РФ #СВО #купянск
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Воткинск. Центр военного ракетостроени
2
Саперы МЧС в зоне СВО
3
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
4
Лазерное станкостроение в России
5
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
6
Су-34. Работа в зоне СВО
7
Су-35С. Экстремально опасный
8
Высшая школа ВДВ
9
«Альфа». 50 лет
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 