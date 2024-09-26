Опубликованы кадры удара по цехам сборки БПЛА «Мотор Сич» в Запорожье

Российская авиация нанесла удар по цехам сборки и хранения дронов на предприятии «Мотор Сич» в городе Запорожье, сообщает Министерство обороны РФ и публикует кадры боевой работы.

Как уточняет оборонное ведомство, удар по объекту, который расположен на подконтрольной Киеву территории, наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). В результате было уничтожено до 250 беспилотников.

«В результате нанесения авиационного удара с применением УМПК-500 по цехам сборки и хранения БПЛА на двигателестроительном предприятии авиационной промышленности ПАО "Мотор Сич", расположенном в населенном пункте Запорожье, уничтожено до 250 БПЛА различного типа», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

УМПК крепится к корпусу авиабомбы. После сброса с носителя раскладывается крыло, и боеприпас планирует к цели. Таким образом, благодаря УМПК свободнопадающие авиабомбы становятся корректируемыми, что позволяет наносить более точные удары с воздуха.

Российские военные регулярно бьют по противнику корректируемыми авиабомбами. Накануне Минобороны поделилось кадрами ударов по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.