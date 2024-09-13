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IT-эксперт Ситнов усомнился, что ограничения Google коснутся физических лиц

По словам эксперта, некоторые ограничения программ, для которых не требуется подключение к Сети и облачному хранилищу, можно будет обойти.
Игнат Далакян 2024-09-13 18:19:35
© Фото: Jaque Silva, Keystone Press Agency, Globallookpress

Санкции против России в сфере IT в первую очередь бьют по самим американцам. Так считает преподаватель программирования Кирилл Ситнов.

«Если они вдруг так серьезно (влияют. - Прим. ред.) на облачные сервисы, которыми пользуются и обычные люди, это может стать поводом для других стран задуматься о том, чтобы переходить на какие-то отдельные площадки», - поделился с «360» Ситнов.

По мнению IT-специалиста, ограничения Google вряд ли коснутся физических лиц. В обратном случае может возникнуть серьезный прецедент.

Как отмечает Ситнов, если говорить о программах, которые можно установить на компьютер и работать без подключения к Интернету, то умелые люди знают, как обойти некоторые преграды. Речь идет о старых версиях офисных программ. Для них не требуется постоянное подключение к Сети. Им также не нужна работа с облачным хранилищем. Специалист добавил, что, возможно, пропадет часть функционала, которая связана с нейросетями, однако офлайн-опции останутся доступными.

Ранее сотрудничающие с Google российские дата-центры планировали прекратить работу с компанией по «серым схемам». Председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн рассказал, что основной объем видеоконтента YouTube, который смотрят российские пользователи, хранится на серверах Google в РФ.

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