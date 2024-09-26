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В новый пакет военной помощи США Украине вошли кассетные бомбы

Также в пакет помощи Киеву войдут ракеты Javelin, рассказал Энтони Блинкен.
Анастасия Бобылева 2024-09-26 02:15:57
© Фото: defense.gov

США отправят на Украину кассетные бомбы, а также боеприпасы для РСЗО HIMARS и ракеты Javelin. Об этом сообщил госсекретарь страны Энтони Блинкен, рассказавший, что включает в себя новый пакет военной помощи.

«Он включает дополнительные боеприпасы и поддержку для HIMARS, боеприпасы для артиллерии 105 и 155 мм, кассетные боеприпасы», - цитирует его РИА Новости.

Также в качестве военной помощи Киеву США отправят противотанковые ракеты. Планируется, что общая стоимость вооружения составит 375 миллионов долларов, как ранее заявил американский президент Джо Байден.

#в стране и мире #Украина #сша #военная помощь #кассетные бомбы #кассетные боеприпасы
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