Летчики Ка-52М показали работу по боевикам в курском приграничье

Экипажи вертолетов Ка-52М нанесли удар по украинским боевикам и вражеской бронированной военной технике в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

В военном ведомстве отметили, что летчики применили авиационные ракеты. Удар наносился по разведанным целям противника.

После атаки экипажи выполнили противоракетный маневр и выпустили тепловые ловушки. Все вертолеты вернулись на площадку вылета.

По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.