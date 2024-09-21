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Летчики Ка-52М показали работу по боевикам в курском приграничье

Уничтожены личный состав и бронированная военная техника ВСУ.
Сергей Лебедев 2024-09-21 16:04:54
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи вертолетов Ка-52М нанесли удар по украинским боевикам и вражеской бронированной военной технике в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

В военном ведомстве отметили, что летчики применили авиационные ракеты. Удар наносился по разведанным целям противника.

После атаки экипажи выполнили противоракетный маневр и выпустили тепловые ловушки. Все вертолеты вернулись на площадку вылета.

По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #вертолет #Курская область #Ка-52М #МО РФ #удар
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