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В трех регионах РФ задержали подозреваемые в поджогах объектов инфраструктуры

Подозреваемые в диверсиях задержаны в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях. Возбуждены уголовные дела по статье о терактах.
Глеб Владовский 2024-09-26 11:19:44
© Фото: ЦОС ФСБ РФ © Видео: ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ России задержали шестерых россиян, в том числе трех несовершеннолетних, подозреваемых в поджогах объектов инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что поджигателей установили и задержали на территории Иркутской, Нижегородской и Самарской областей. Трое задежанных были 2007 и 2009 годов рождения.

«В ходе допросов наряду с признательными показаниями подозреваемых получены доказательства их вовлечения украинскими спецслужбами в преступную деятельность за выплату вознаграждения в размере от 10 до 15 тыс. рублей», - говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что возбуждены уголовные дела по статье «Террористический акт» УК России, проводится процессуальная оценка наличия в действиях задержанных признаков преступления. Задержанным грозит от 12 до 20 лет лишения свободы или пожизненное тюремное заключение.

В ФСБ также отметили, что украинские спецслужбы чаще всего вербуют пожилых людей, молодежь, в особенности радикальных взглядов, а также несовершеннолетних и лиц с нарушениями психики, которые не отдают себе отчет в тяжести совершаемых ими преступлений.

Ранее сообщалось о задержании в Дагестане силовиками группы мошенников, которые похищали деньги у россиян в интересах Киева.

#в стране и мире #Теракт #ФСБ #Самарская область #Нижегородская область #Иркутская область #поджог
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