В Дагестане силовики задержали мошенников, похищавших для Киева деньги у россиян

В Дагестане задержаны пятеро человек, причастных к хищению денег у россиян для украинских мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Уточняется, что злоумышленники заключали с отечественными операторами связи договоры на оказание услуг IP-телефонии. Затем они давали доступ к системе связи украинским мошенникам.

«С указанных номеров от имени сотрудников российских правоохранительных органов, спецслужб, учреждений кредитно-финансовой сферы осуществлялись мошеннические звонки российским гражданам. В ходе обысков, произведенных по местам жительства и работы подозреваемых, изъяты носители информации, средства связи и оргтехника, использовавшиеся в преступных целях», - говорится в заявлении ведомства.

ЦОС ФСБ также опубликовали кадры задержания россиян причастных к противоправной деятельности.

По предварительным данным, ущерб составляет свыше 100 млн рублей. В настоящее время заведено более 190 дел по фактам мошенничества с использованием средств связи фигурантов.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России задержали пособника СБУ, собиравшего данные и готовившегося совершить диверсии в регионе.