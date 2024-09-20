Повар ВСУ заявил, что командиры в тылу едят стейк рибай и икру

Взятый в плен бойцами ВС РФ украинский военнослужащий Руслан Полторацкий, служивший поваром, рассказал, что командование в тылу любило есть стейк рибай и икру в тарталетках. Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны РФ.

«Повар-кок у меня специальность, и я в Киеве работал в ресторанах. Мое начальство об этом знало и сказало и китель мне купить, и фартуки, и вызывали к комбригу. Такие, конечно, запросы - и стейк рибай, и медальоны, разные тарталеточки с икрой, все такое. Я, конечно, честно, охреневал. Это наше начальство. В тылу и таким занимается», - поделился пленный.

Он рассказал о повальном расхищении имущества в тылу. Солярку воровали тоннами, а продукты каждую неделю вывозили мешками из столовой.

Полторацкий пошел служить добровольцем в ВСУ, когда началась спецоперация, однако спустя несколько месяцев разочаровался в украинской армии и системе, где царят коррупция и неорганизованность.

«На ложных патриотических чувствах, так сказать, пошел. Но через три месяца уже буквально понял, что армия - это какая-то... Некультурно выражусь. Не то, вообще не мое. Там очень много коррупции и полнейший идиотизм», - признался Руслан.

Три месяца назад Полторацкого перевели из поваров в 80-ю одшбр. Как он утверждает, большинство военнослужащих в бригаде были мобилизованными - всех поймали сотрудники ТЦК и заставили служить. На россиян украинец наткнулся случайно, после того как был подбит его БТР.

«Разговорились, ребята начали меня успокаивать и потом отвезли в другой какой-то населенный пункт, где уже меня военным передали. Я думаю, скорее всего, если бы я на своих наткнулся, они бы меня убили», - заявил пленный.

Руслан был удивлен человечным и достойным отношением к пленным со стороны российских военнослужащих. На Украине пугали страшилками о том, что солдат ВСУ россияне пытают в плену, издеваются, но в реальности с ними хорошо обращаются.

Ранее другой пленный рассказал, что мужчины не могут спокойно гулять по улицам украинских городов, кроме тех, кто в состоянии откупиться от ТЦК.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.