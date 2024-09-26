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СВР: Запад нашел способ отвести от себя вину в теракте на «Северных потоках»

США и Великобритания обвиняют в диверсии «независимых украинских авантюристов», чтобы отвести от себя подозрения.
Алексей Курильченко 2024-09-26 10:04:35
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress

США и Великобритания намерены во вторую годовщину теракта на «Северных потоках» провести кампанию по дезинформации, чтобы скрыть истинных виновников диверсии. Всю вину Запад намерен возложить на украинских экстремистов, действовавших якобы независимо. Об этом сообщили в Службе внешней разведки России.

«С августа подконтрольные Вашинггону и Лондону структуры и СМИ реализуют вброс об исполнении атак исключительно украинскими экстремистами, действовавшими самостоятельно. Несмотря на то, что подобная версия не выдерживает критики, именно она уже навязана следственным органам Германии в качестве основной», - говорится в сообщении ведомства.

Германии поставлена задача как можно быстрее завершить расследование. Виновными, по данным СВР, станут «ненавидящие Россию украинские авантюристы». Таким образом, Запад хочет снять с себя вину.

«Теракт на "Северных потоках" нанес непоправимый ущерб экономике Европы. В связи с этим СВР России рассчитывает, что объективное расследование все-таки будет проведено», - говорится в сообщении.

В заявлении Службы отмечается, что новые сведения о причастности Британии и США в теракту поступают регулярно. Имеющаяся информация дает основания российской стороне утверждать, что теракт является частью экономической войны англосаксов против своих европейских союзников, в частности Германии.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил «Звезде», что в США имеется прямой интерес в уничтожении «Северных потоков». Функционирующий газопровод сделал бы из Германии европейский газовый хаб и лишил бы Штаты возможности продавать свой сжиженный газ.

#в стране и мире #Теракт #Германия #Запад #Северный поток #СВР РФ
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