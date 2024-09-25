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Экипажи Су-25 поразили скопления техники ВСУ в приграничье Курской области

Удары наносились неуправляемыми ракетами. Сообщается, что все цели успешно поражены.
2024-09-25 08:49:39
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 поразили места скоплений живой силы и техники ВСУ в приграничных районах Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что удар по позициям противника наносился с применением неуправляемых ракет.

«После применения авиационных средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее Минобороны публиковало кадры поражения живой силы ВСУ в приграничных районах Курской области. 

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #Су-25 #Курская область #потери ВСУ
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