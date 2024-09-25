Экипажи Су-25 поразили скопления техники ВСУ в приграничье Курской области

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 поразили места скоплений живой силы и техники ВСУ в приграничных районах Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что удар по позициям противника наносился с применением неуправляемых ракет.
«После применения авиационных средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены», - говорится в заявлении оборонного ведомства.
Ранее Минобороны публиковало кадры поражения живой силы ВСУ в приграничных районах Курской области.
Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.
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