Экипажи Су-25 поразили скопления техники ВСУ в приграничье Курской области

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 поразили места скоплений живой силы и техники ВСУ в приграничных районах Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что удар по позициям противника наносился с применением неуправляемых ракет.

«После применения авиационных средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее Минобороны публиковало кадры поражения живой силы ВСУ в приграничных районах Курской области.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.