Штурмовики Су-25 сожгли бронетехнику ВСУ в приграничье Курской области

Экипажи российских штурмовиков Су-25 уничтожили украинскую пехоту в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает МО РФ.

Уточняется, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению противника - в этом районе находились живая сила, бронированная и автомобильная техника ВСУ.

Применив вооружение, экипажи самолетов выполнили противоракетный маневр и выпустили тепловые ловушки. После этого они благополучно вернулись на аэродром вылета.

Согласно докладам разведки, все указанные цели удалось уничтожить.

Ранее сообщалось, что российская авиация разнесла бомбами пункты дислокации ВСУ в Херсонской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.