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Штурмовики Су-25 сожгли бронетехнику ВСУ в приграничье Курской области

Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заранее разведанным целям.
2024-09-20 16:24:38
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи российских штурмовиков Су-25 уничтожили украинскую пехоту в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает МО РФ. 

Уточняется, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению противника - в этом районе находились живая сила, бронированная и автомобильная техника ВСУ. 

Применив вооружение, экипажи самолетов выполнили противоракетный маневр и выпустили тепловые ловушки. После этого они благополучно вернулись на аэродром вылета. 

Согласно докладам разведки, все указанные цели удалось уничтожить.

Ранее сообщалось, что российская авиация разнесла бомбами пункты дислокации ВСУ в Херсонской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#авиация #вкс россии #армия #Су-25 #Курская область
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