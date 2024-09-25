Российские снайперы показали, как они сеют панику в ВСУ

Российские снайперы показали, как им удается сеять панику в ряды украинских боевиков.

Военнослужащие говорят, что всегда выдвигаются скрытно, а работают - удаленно. И самое важное - это правильно выбрать позицию. Заняв выгодную позицию для стрельбы, один снайпер наблюдает и корректирует, другой ведет огонь.

«Смотрим на дальность, на рельеф местности, чтобы не было всяких бугорков, чтоб хорошо было видно позиции противника», - рассказал один из бойцов.

Снайперское подразделение мотострелковой бригады группировки «Восток» работает на Времевском направлении. Приоритетные цели - так называемые «глазки» - наблюдательные пункты противника и пулеметные точки, которые мешают продвижению вперед наших штурмовиков.

«Делаем выстрел - ликвидируем цель, и у них начинается паника, что им дальше делать. И они уже идут не смену производить, а пытаются спрятаться, эвакуироваться. И в этот момент мы делаем второй выстрел», - рассказал командир группы с позывным Москаль.

Снайперы вооружены современными отечественными винтовками. У «Корейца» крупнокалиберная Orsis с дальностью поражения целей до 1,5 км, у его товарища «Иволги», тоже охотника - полуавтоматическая LAR-10, выпускающая шесть выстрелов за 10 секунд.

Эта снайперская группа своей меткой стрельбой не только неоднократно срывала ротацию противника, но и сеяла панику и ужас в ряды противника.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.