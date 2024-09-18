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«Боятся наших штурмов»: мотоциклисты рассказали о налетах на опорники ВСУ

Именно эти бойцы взяли село Старомайорское, вынудив противника отступить.
Павел Кутаренко 2024-09-18 09:26:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Времьевском направлении штурмовики на мотоциклах залетают на вражеские опорники на скорости свыше 100 километров в час. Эту же тактику они применяли и при освобождении Старомайорского в первых числах сентября.

В группу мотоштурмовиков берут с соответствующей подготовкой. Боец с позывным Шкет из Хабаровского края гоняет на мотоцикле с 12 лет, поэтому и на СВО сразу попросился в мотоотряд.

«Как будто я с ним одно целое, когда я еду. Я еду, и когда набираю скорость, есть такое ощущение, как чувство невесомости. Ты его чувствуешь душой, сердцем - он прям как твой родной», - говорит Шкет.

Тактика их боевой работы - 10 групп по пять человек с нескольких сторон на высокой скорости залетают на вражеский опорный пункт. Их преимущество - во внезапности. Каждый работает в заранее указанном квадрате, постоянно контролируя небо - чтобы не угодить под FPV-дроны противника.

«Я уже подъезжаю - мне по радейке передают: тормози. Я торможу - и просто в рацию кричат: бегите в окопы. В левую сторону уходим - по нам начинают работать FPV-дроны. Прям интенсивно начинают долбить. Двух мы сняли. Один завис, я вылез из-под навеса - снял его», - рассказывает о боевых буднях Шкет.

Мотоштурмовики группировки «Восток» работают на Времьевском направлении. Именно они взяли село Старомайорское, вынудив противника отступить. И теперь продвигаются дальше, фактически на лету штурмуют опорные пункты.

«У нас не было еще такой задачи, чтоб мы ее не выполнили. Они боятся наших штурмов. Они бегут, когда слышат, что мы идем на штурм», - говорит командир штурмовой мотогруппы с позывным Кузя.

Мотоциклисты проскочат там, где ни одна машина не проедет, потому порой выполняют и довольно редкие операции. Например, штурмовки заминировали и подорвали мост, через который противник мог доставить технику и резервы.

#штурмовики #наш эксклюзив #мотоциклисты #старомайорское #группировка войск «Восток» #Времьевское направление
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