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Артиллеристы ударили из «Гиацинта-Б» по опорным точкам ВСУ под Курском

Для поражения целей расчеты используют осколочно-фугасные боеприпасы, удар наносится с закрытых огневых позиций.
2024-09-25 06:03:51
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» самоходного артиллерийского полка группировки войск «Север» уничтожили опорные точки боевиков ВСУ в приграничном районе Курской области. Минобороны РФ показало боевую работу наших артиллеристов.

Разведка с помощью беспилотников получает точные координаты скоплений противника и передает расчетам «Гиацинтов», которые незамедлительно наносят по ним удар. Основные цели артиллеристов - мобильные бронированные группы, пункты временной дислокации, а также пункты управления связи и РЭБ противника.

При выполнении боевых задач бойцы используют осколочно-фугасные боеприпасы, способные поражать как живую силу, так и бронетехнику ВСУ. Стрельба, как правило, ведется с закрытых огневых позиций.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения пункта дислокации ВСУ в заброшенном здании в Запорожской области. Наши военнослужащие отследили перемещение боевиков и нанесли по ним удар FPV-дроном.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #артиллерия #Курская область #Гиацинт-Б
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