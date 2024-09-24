FPV-дрон уничтожил пункт дислокации ВСУ в заброшенном здании в Запорожье

На Ореховском направлении в Запорожской области расчет ударных FPV-дронов 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ. Министерство обороны РФ показало кадры поражения цели.

ПВР находился в заброшенном здании, также там были размещены системы спутниковой и радиосвязи. Помимо этого, наши операторы отследили перемещение противника и уничтожили боевиков в укрытых позициях.

Работа расчетов FPV-дронов помогает сохранить жизни штурмовикам и разведчикам, ежедневно выполняющим боевые задачи в непосредственной близости от противника. За день один оператор может совершить до 30 вылетов.

Ранее российские военнослужащие ударили барражирующим боеприпасом «Ланцет» по артиллерийской установке ВСУ на Каховском направлении. Орудие противника удалось уничтожить.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.