Су-34 сбросил корректируемые бомбы на скопление ВСУ в Курской области

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ сбросил авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) на скопление живой силы и военной техники ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ и публикует кадры боевой работы летчиков.

Удар наносился по разведанным целям. В видеоролике демонстрируются кадры подготовки самолета, полета, работы летчиков в кабине и посадки. Показано, как подвешенная к самолету авиабомба отделяется от носителя.

Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей в граничащем с Украиной районе, экипаж вернулся на аэродром вылета.

УМПК крепится к корпусу авиабомбы. После сброса с носителя раскладывается крыло и боеприпас планирует к цели. Таким образом, благодаря УМПК свободнопадающие авиабомбы становятся корректируемыми, что позволяет наносить более точные удары с воздуха.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.