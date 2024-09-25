Лавров озвучил, какие страны могут стать постоянными членами СБ ООН

Совет Безопасности ООН может быть представлен развивающимися странами, такими как Индия, Бразилия и некоторые африканские государства. Речь идет об их постоянном членстве. Глава МИД РФ Сергей лавров заявил, что российская сторона поддерживает стремление этих стран войти в этот орган ООН. Об этом министр иностранных дел рассказал в интервью ТАСС.

«Развивающиеся страны недопредставлены в Совете Безопасности, поэтому мы, как мы всегда говорили, поддерживаем заинтересованность и законное стремление Индии и Бразилии прописаться в Совете Безопасности. Но при этом одновременно нужно удовлетворить африканские чаяния. В Африке есть общие коллективные позиции, которые мы уважаем. И вот на этом бы мы и ограничились», - сообщил Лавров.

Немногим ранее он отметил молчание представителей всемирной организации, ответственных за соблюдение прав человека, ввиду атак ВСУ на Курскую область. По его словам, все они хранят молчание, включая генерального секретаря. Российский министр дал интервью в преддверии участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Звезда» показала кадры прибытия Лаврова в Нью-Йорк для участия в Генассамблее. У трапа самолета его встретили российские высокопоставленные дипломаты - Постоянный представитель при ООН Василий Небензя и посол в США Анатолий Антонов.