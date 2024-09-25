МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лавров озвучил, какие страны могут стать постоянными членами СБ ООН

Министр Лавров заявил, что Индия и Бразилия могут «прописаться в Совете Безопасности», к ним может примкнуть какое-то государство Африки.
Марина Крижановская 2024-09-25 05:18:00
© Фото: Michael Kappeler dpa Globallookpress

Совет Безопасности ООН может быть представлен развивающимися странами, такими как Индия, Бразилия и некоторые африканские государства. Речь идет об их постоянном членстве. Глава МИД РФ Сергей лавров заявил, что российская сторона поддерживает стремление этих стран войти в этот орган ООН. Об этом министр иностранных дел рассказал в интервью ТАСС.

«Развивающиеся страны недопредставлены в Совете Безопасности, поэтому мы, как мы всегда говорили, поддерживаем заинтересованность и законное стремление Индии и Бразилии прописаться в Совете Безопасности. Но при этом одновременно нужно удовлетворить африканские чаяния. В Африке есть общие коллективные позиции, которые мы уважаем. И вот на этом бы мы и ограничились», - сообщил Лавров.

Немногим ранее он отметил молчание представителей всемирной организации, ответственных за соблюдение прав человека, ввиду атак ВСУ на Курскую область. По его словам, все они хранят молчание, включая генерального секретаря. Российский министр дал интервью в преддверии участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Звезда» показала кадры прибытия Лаврова в Нью-Йорк для участия в Генассамблее. У трапа самолета его встретили российские высокопоставленные дипломаты - Постоянный представитель при ООН Василий Небензя и посол в США Анатолий Антонов.

#в стране и мире #Индия #Сергей Лавров #Африка #МИД РФ #Бразилия #совет безопасности оон #СБ ООН #постоянные члены
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Воткинск. Центр военного ракетостроени
2
Саперы МЧС в зоне СВО
3
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
4
Лазерное станкостроение в России
5
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
6
Су-34. Работа в зоне СВО
7
Су-35С. Экстремально опасный
8
Высшая школа ВДВ
9
«Альфа». 50 лет
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 